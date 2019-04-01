الهلال يصعد قضيتي القرني والعويشير لمركز التحكيم

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، عن توجه إدارة نادي الهلال لاستكمال الإجراءات القانونية في قضيتي لاعب الوحدة محمد القرني وحارس أحد عبد الله العويشير. كما كشف المصدر أن الهلال سيصعد شكواه لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
من جانب آخر، كشف مصدر طبي بنادي الهلال أن اللاعب سلمان الفرج اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي، وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دخوله في التدريبات الجماعية.
وقال فهد المفرج، مدير الفريق الكروي، إن الوقت المحدد لعودة اللعب هو في منتصف شهر أبريل (نيسان).
وكان الفرج وصل إلى مدينة ليون الفرنسية للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي قبل أخذ الضوء الأخضر للعودة للتدريبات.
واختتم الهلال تحضيراته قبل مواجهة نظيره في نادي الاتفاق مساء اليوم. وشهد مران أمس حضور الأمير سعود بن تركي عضو شرف النادي ورئيسه السابق في موسم 2001 – 2002، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأجرى الكرواتي زوران تعديلات على القائمة الأساسية للفريق إذ ستشهد مشاركة كاريلو وسوريانو وحسن كادش على حساب البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز ومحمد البريك، وتمت إراحة إدواردو بهدف عدم إجهاده بعد عودته من البرنامج العلاجي ومشاركته القوية في الديربي، فيما يعاني غوميز من شد عضلي، كما تمت إراحة البريك الذي يعاني من الإرهاق لتعدد مشاركاته هذا الموسم.