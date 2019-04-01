استبعد مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا لاعب الوسط المغربي نورالدين إمرابط من قائمة الفريق التي ستواجه الجيل اليوم الاثنين ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لملازمته العيادة الطبية لليوم الثاني على التوالي لشعوره بآلام في الحوض والعضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبي أن مشاركة إمرابط من عدمها في مباراة الرائد يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستتحدد غداً الثلاثاء بعد تكثيف الجرعات العلاجية لإمرابط في الساعات الماضية، وضمت قائمة المبعدين محور الارتكاز إبراهيم غالب لعدم جاهزيته اللياقية بعد انتهاء برنامجه العلاجي أمس الأحد بعد تعرضه لإصابة في الحوض ساهمت في غيابه عن الفريق طيلة الشهرين الماضيين، وعمد المدرب فيتوريا لإجراء تدريب خفيف أمس، وسيعتمد القائمة الأساسية في المحاضرة الفنية عصر اليوم الاثنين، واستدعى فيتوريا جميع اللاعبين غير السعوديين باستثناء المصاب المغربي نورالدين إمرابط.وفق “الرياض”.
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