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اخبار رياضية > بريجوفيتش يعزز الاتحاد
01/04/2019   1:14 م

بريجوفيتش يعزز الاتحاد

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أكمل الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزيته التامة للمشاركة مع فريقه في مباراته الليلة أمام الباطن، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في حين يعسكر الباطن في جدة بعد نهاية مباراة اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبل نظراً لأنه سيواجه الاتحاد نهاية الأسبوع في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ومن جانبه، أعلن مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن بحثهم عن الفوز على الاتحاد في جدة وقال لـ”الرياضية”: لدينا مباراتان مع شقيقنا الاتحاد ولذلك سنبقى حتى المباراة الثانية التي تحمل أهمية كبرى.

بريجوفيتش يعزز الاتحاد

اخبار رياضية
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