استحداث آلية جديدة لاختيار رئيس النادي

علمت مصادر «عكاظ» أنه من المنتظر أن تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال الأسابيع القادمة عن الآلية الجديدة التي ستستحدثها قبل عقد أي جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد في أي ناد، إذ تنوي الهيئة العامة للرياضة طرح ما يسمى بـ«البطاقة الموسمية» بسعر رمزي يحق لمقتنيها الإدلاء بصوته والمشاركة في اختيار رئيس النادي بعد أن كانت تقتصر في وقت سابق على أعضاء الشرف والعاملين في النادي، كما أن رسوم تلك البطاقات الموسمية ستدخل خزينة النادي كأحد أنواع الدعم، وسيحصل مقتنوها أيضا على عدد من الخدمات الأخرى في الأندية.
وتعتبر الخطوة هي الأولى من نوعها، إذ سيملك المشجع القرار في اختيار رئيس النادي من بين الذين سيتقدمون للترشيح مستقبلا في جميع الأندية.