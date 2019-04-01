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اخبار رياضية > الروقي ينتقد اتحاد القدم : كالعادة لاعبو النصر لا تتم معاقبتهم
01/04/2019   1:12 م

الروقي ينتقد اتحاد القدم : كالعادة لاعبو النصر لا تتم معاقبتهم

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أطلق الكاتب والناقد الرياضي فهد الروقي تغريدة عقب قرارت لجنة الانضباط بتغريم الهلال والنصر بسبب ما حدث خلال لقاء الفريقين ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ألم أقل لكم ، كالعادة لاعبو النصر لا تتم معاقبتهم.

وأضاف ” كيف لاتحاد جبان أن يعاقب لاعبي ناد رئيسه أقوى منهم، هو يقيل ويعين من يريد وهم خائفون على مناصبهم”. وفق “المرصد”.

 

الروقي ينتقد اتحاد القدم : كالعادة لاعبو النصر لا تتم معاقبتهم

اخبار رياضية
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