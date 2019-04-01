رئيس الجيل : مباراة النصر تاريخية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الجيل، أحمد الغنيم، على أهمية مباراة النصر غدًا الاثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان.
ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة النصر ضد الجيل عند الساعة 6:35 مساءً، ويأمل العالمي في مواصلة انتفاضته والتأهل إلى دور التالي، فيما يسعى الفريق الضيف لتفجير مفاجأة وإقصاء صاحب الأرض.
وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الجيل على مواجهة العالمي في كأس الملك سلمان قائلًا: “لقاؤنا مع النصر غدًا الاثنين يعتبر تاريخيًّا، ونتمنى أن نظهر بشكل لائق وبمستوى مأمول”. وفق “المواطن”.
وتابع رئيس الجيل تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لدينا أقوى خط هجومي في دوري الدرجة الأولى، ونبحث الآن عن طوق النجاة من الهبوط”.