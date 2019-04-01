“الشريان” عن معاناة المعلمات المغتربات: رواتبهن كاللاتي يعملن بمحل إقامتهن.. أين العدالة؟

دافع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي داود الشريان عن المعلمات المغتربات اللاتي يذهبن للعمل بمناطق بعيدة عن مقر سكنهن، متسائلاً عن مدى تحقق العدالة في مساواتهن بالرواتب مع المعلمات اللاتي يعملن بجوار محل إقامتهن.
وقال الشريان خلال إحدى حلقات برنامج “مع داود” الذي يعرض على قناة “SBC”، إن “إجازات المعلمات المغتربات ورواتبهن مثل المعلمات اللاتي يفتحن الباب ومدارسهن أمام بيوتهن، رغم أنهن يخرجن من الفجر للعمل ويعودن ليلاً للنوم”.
وأضاف أن المعلمة المغتربة ليس لها أيضاً بدل نقل خاص كتعويض لها عما تنفقه في التنقل وغيره، متسائلاً: “أين العدالة هنا؟”.وفق “أخبار 24”.
بدوره علق وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني على حديث الشريان قائلاً: “أبوابنا مفتوحة أمام المراجعين، وسنحاول أن نكون شفافين وواضحين في كل الآليات التي نقوم بها”.
#داود في دفاعه عن حق المعلمة المغتربة:
إجازاتها ليش زي إجازات اللي تفتح الباب ومدرستها اقبال البيت!!؟
راتبها زيه؟!!
ماعندها حتى بدل نقل خاص!!
وين العدالة هنا؟؟؟!!
هذه ليست عدالة!#حركة_نقل_المعلمين
مع #داود_الشريان
على قناة #SBC pic.twitter.com/Gt9HDOvukr
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 31, 2019