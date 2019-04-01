نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مطعم بالخبر يعتذر عن تقديمه عرضاً راقصاً.. ويوضح ملابساته
01/04/2019   8:30 ص

مطعم بالخبر يعتذر عن تقديمه عرضاً راقصاً.. ويوضح ملابساته

+ = -
1080

أصدرت إدارة أحد المطاعم الشهيرة بياناً قدمت خلاله الاعتذار عن العرض الراقص الذي أقيم في المطعم المؤقت في مدينة الخبر، والمشارك في فعالية موسم الشرقية، وجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إدارة المطعم، أن الفعالية لم يتم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للترفية، مبينةً أن العرض كان نتيجة خطأ أحد موظفي المطعم وجرى إيقاف العرض بعد مرور 15 دقيقة على بدايته.

يذكر أن رئیس ھیئة الترفیه تركي آل الشیخ قد أكد في تصريحات له، أن الھیئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالیة، أو قیام فعالیة بدون ترخیص بأي مكان في المملكة.وفق “أخبار 24”.

مطعم بالخبر يعتذر عن تقديمه عرضاً راقصاً.. ويوضح ملابساته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035772.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.