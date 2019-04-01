مطعم بالخبر يعتذر عن تقديمه عرضاً راقصاً.. ويوضح ملابساته

أصدرت إدارة أحد المطاعم الشهيرة بياناً قدمت خلاله الاعتذار عن العرض الراقص الذي أقيم في المطعم المؤقت في مدينة الخبر، والمشارك في فعالية موسم الشرقية، وجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت إدارة المطعم، أن الفعالية لم يتم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للترفية، مبينةً أن العرض كان نتيجة خطأ أحد موظفي المطعم وجرى إيقاف العرض بعد مرور 15 دقيقة على بدايته.
يذكر أن رئیس ھیئة الترفیه تركي آل الشیخ قد أكد في تصريحات له، أن الھیئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالیة، أو قیام فعالیة بدون ترخیص بأي مكان في المملكة.وفق “أخبار 24”.