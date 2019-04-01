ذكرت والدة طالبيّن تعرضا لاعتداء من معلم في مكة المكرمة، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى إصابة أحد أبنائها إصابة بالغة في جفن عينه، حيث خُيط على إثرها بست غرز.
وقالت والدة الطالبين، خلال حديثها في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن معلمين اعتديا على ابنها الذي يدرس في الصف الرابع بالضرب، بعد خلافه مع أحد زملائه، وعندما شاهد الطلاب الاعتداء ابلغوا شقيقه “عبدالرحمن”، الذي يدرس في الصف السادس، فذهب للدفاع عن أخيه.
وأضافت أن ابنها “عبدالرحمن” اشتبك مع أحد المعلمين؛ لاعتداء الأخير عليه، فتطور الأمر بجلوس المعلم فوقه بعدما طرحه أرضاً، فاضطر ابنها لعض يد المعلم، الذي أتى بمفتاح وسدد له طعنة في جفن عينه، ثم توجه به إلى المستشفى، وحاول إقناعه بألا يُخبر أحداً بما جرى، وسيمنحه مبلغ 5 آلاف ريال نظير تكتمه على القضية، والادعاء بأنه سقط على الأرض.
من جانبه، أشار المتحدث باسم إدارة التعليم بمكة المكرمة طلال الردادي، إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، مبيناً أن المعلم استبعد عن التدريس بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.
وشدد الردادي على أن إدارة التعليم لن تتهاون في تطبيق العقوبة النظامية بحق المتسبب في إصابة الطالب، لافتاً إلى أن التقرير الطبي أثبت حالة الاعتداء على الطالب، بيد أن بقية التفاصيل ستتضح بعد الانتهاء من التحقيق، مقدماً أسفه الشديد لوالدة الطالبين على ما جرى لهما.
وفق “أخبار 24”.