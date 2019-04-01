طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع الفتيات، بالاستجابة لطلبات أمهاتهن حتى في الأمور العادية، مثل عدم شراء سيارة خوفاً عليها، من باب السمع والطاعة.
ورد المنيع على استفسار فتاة خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول موقفها من سماع طلب أمها بعدم شراء سيارة، قائلاً: “إنه يجب على الابنة أن تستجيب للأم فيما طلبت منها”.
وقال المنيع إن الأم قامت بهذا الفعل من باب الشفقة والخوف عليها؛ لذا وجب على الابنة مقابلة طلب أمها بمشاعر راضية وتقول لها سمعاً وطاعة يا أمي، مشيراً إلى أن حرص الابنة على الاستجابة لأمها بنية السمع والطاعة سيمنحها الخير الكثير.
وفق “أخبار 24”.