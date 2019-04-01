شاهد.. ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك” صُنعت أجزاء منها بأيدٍ سعودية

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأحد)، في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك”، جرى تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيدٍ سعودية.
واطلع الأمير محمد بن سلمان فور وصوله لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة “هوك” من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران.
واستمع ولي العهد إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز “هوك”، بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية.
وقام الأمير محمد بن سلمان بسحب مجسم لمقود الطائرة، وأزاح الستار عنها، ووقع على مقدمتها، وتوجه إلى منصة عرض إقلاعها، حيث أذن لقائدها بالإقلاع قائلاً: “بسم الله وعلى بركة الله حلق فوق أغلى أرض”.
وكان البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي أشرف بالتعاون مع شركة ( BAE SYSTEMS )، على تدريب الشباب السعودي، بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.
فيديو | #ولي_العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك”#الإخبارية#تدشين_أول_طائرة_تدريب_عسكرية_سعودية pic.twitter.com/9FZMZaf9b9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2019
سمو #ولي_العهد
موجها قائد الطائرة:
بسم الله وعلى بركة الله
حلق فوق أغلى أرض#تدشين_أول_طائرة_تدريب_عسكرية_سعودية pic.twitter.com/scIAcpfioG
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 31, 2019
وفق “أخبار 24”.