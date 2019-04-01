نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك” صُنعت أجزاء منها بأيدٍ سعودية
01/04/2019   8:27 ص

شاهد.. ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك” صُنعت أجزاء منها بأيدٍ سعودية

+ = -
781

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأحد)، في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك”، جرى تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيدٍ سعودية.

واطلع الأمير محمد بن سلمان فور وصوله لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة “هوك” من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران.

واستمع ولي العهد إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز “هوك”، بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية.

وقام الأمير محمد بن سلمان بسحب مجسم لمقود الطائرة، وأزاح الستار عنها، ووقع على مقدمتها، وتوجه إلى منصة عرض إقلاعها، حيث أذن لقائدها بالإقلاع قائلاً: “بسم الله وعلى بركة الله حلق فوق أغلى أرض”.

وكان البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي أشرف بالتعاون مع شركة ( BAE SYSTEMS )، على تدريب الشباب السعودي، بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز “هوك” صُنعت أجزاء منها بأيدٍ سعودية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035755.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.