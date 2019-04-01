الحقيل: نسعى لتنظيم وتطوير السوق العقاري عبر تأهيل العاملين فيه وخلق فرص وظيفية للشباب

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تسعى لتنظيم وتطوير السوق العقاري عبر تأهيل العاملين فيه وخلق فرص وظيفية لشباب الوطن، عبر الدورات التي يقدمها المعهد العقاري السعودي.
وأضاف الحقيل أن منسوبي المعهد العقاري السعودي يعملون على تخريج أجيال محترفة لخدمة هذا القطاع، وأن الدورات متنوعة وتُقدَّم بشكل مستمر، ويمكن للجميع التسجيل فيها لتحقيق الفائدة المرجوة.
وأعلن المعهد العقاري السعودي جدول الدورات في شهري أبريل ومايو، داعيا جميع الراغبين إلى الانضمام إليه والالتحاق بالدورات، التي أوضح مجالها وموقعها، وذلك في مدن الرياض وجدة والخبر فقط.وفق “أخبار 24”.
وتضمّنت الدورات مقدمة في إدارة اتحاد الملاك، مدير اتحاد الملاك، التسويق العقاري، المحاسب القانوني للبيع على الخارطة، الوساطة العقارية، التطوير العقاري، الاستشاري الهندسي، وغيرها.