أظهرت مقاطع فيديو متداولة تساقط الثلوج بكثافة على منطقة جبال علقان شمال غرب تبوك، وعلى جبل اللوز ومدينة المستقبل “نيوم”، في مشاهد خلابة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثقت حسابات على “تويتر” الأجواء الباردة الثلجية، بعد أن شهدت جبال علقان مساء السبت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة، تحوّلت اليوم الأحد إلى ثلوج كثيفة غطت الجبال والطرق.
وشهدت مدينة المستقبل “نيوم”، ولأول مرة في فصل الربيع، تساقط الثلوج بكثافة، بعد أن كانت منطقة تبوك قد شهدت خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية ورياحًا باردة قوية، تلاها سقوط أمطار على أجزاء منها.
#نيوم واحة المستقبل..
كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض
وطن .. أينما أتجهت فيه ترى الجمال pic.twitter.com/HpuPfJU2ij
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) ٣١ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.