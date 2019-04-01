وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وجمع من الأمراء والمسؤولين.

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وفق “أخبار 24”.