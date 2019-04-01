وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس ، إلى المنطقة الشرقية قادماً من تونس، عقب زيارة رسمية ورئاسته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في استقباله، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وجمع من الأمراء والمسؤولين.
وفق “أخبار 24”.