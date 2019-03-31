“إن شاء الله سأستشهد”.. والد أحد شهداء الحد الجنوبي يروي ماذا قال لوالدته قبل يومين من استشهاده

كشف والد الشهيد النقيب سليمان بن محمد القزلان الذي استشهد في الحد الجنوبي صفات ابنه الراحل وكيف كان حاله مع أسرته وأقاربه، وماذا قال لهم قبل وفاته بيومين فقط.
وأوضح الوالد، خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن” في حلقة خُصصت عن شهداء الواجب، أن ابنه كان بارا بوالديه ومحبا لأقاربه وكان شجاعا مقداما وكان يتمنى الشهادة في كل وقت.
وروى موقفا حدث قبل يومين من استشهاد ابنه، عندما كان جالسا معهم وقال لوالدته: “إنني إن شاء الله سأستشهد”، وهو ما حدث بالفعل بعد يومين حينما وصل نبأ استشهاده، مؤكدا أن الأسرة بعد استشهاد ابنهم زادت رفعة وشرفا، لأنه استشهد وهو يدافع عن الدين والمليك والوطن.وفق “أخبار 24”.
محمد بن سليمان القزلان والد الشهيد سليمان:
قال لنا سأستشهد إن شاء الله.. وبعد يومين وصلنا خبر استشهاده#معالي_المواطنpic.twitter.com/VLbYbuKC5Q
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣١ مارس ٢٠١٩