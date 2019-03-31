“الإسكان” تخصص 25 مليون ريال من “رسوم الأراضي” لتطوير مشروع شمال الرياض

أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن صرف مبلغ ٢٥ مليون ريال لاستكمال المرحلة الأولى من تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان شمال الرياض الواقع على أرض الوزارة غرب المطار.
وبيّن أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن المعلن عنها في مرحلتها الأولى.
وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، مشيراً إلى أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أُعلن عنها خلال عام 2016 ويطبَّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.