“العمل” ترفع نسبة التوطين إلى 40% لمهنة ممثل مبيعات شركات الأدوية

أعلنت وزارة العمل أنه استكمالاً لاستثمار جاذبية مهنة الصيدلة للكوادر الوطنية، فقد اعتمدت الوزارة مهنة “ممثل المبيعات لشركات الأدوية”، كممارس مهني صيدلي معتمد وحددت نسبة التوطين فيها بـ 40%.
وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن مبادرة رفع توطين مهنة الصيدلة، باستهداف نسبة 20% من وظائفها في المنشآت التي يزيد فيها عدد الصيادلة غير السعوديين على خمسة موظفين.
وأكدت أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة للسعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد، وستوجد لهم وظائف لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.وفق “أخبار 24”.