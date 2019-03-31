لجنة الانضباط تغرّم النصر والهلال 340 ألف ريال بسبب مخالفات الديربي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات ضد ناديي الهلال والنصر، بسبب مخالفات ارتُكبت في مباراتهما في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتفصيلا، فرضت اللجنة على ناديي النصر والهلال غرامة مالية قدرها (50,000) ريال على كل منهما، لتأخرهما عن الموعد المحدد في تزويد مراقب المباراة بكشف لاعبيهما.
كما ألزمت الفريقين أيضا بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال على كل منهما، لقيام جماهير الفريقين بإلقاء أكثر من 100 أداة تجاه مضمار وأرض الملعب.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت في بيانها الصادر اليوم (الأحد) أن قراراتها قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقاً للمادة 139 من اللائحة.