التعاون يحتفظ بسفياني موسما إضافيا

احتفظت إدارة نادي التعاون، بربيع سفياني لاعب فريق ناديها الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي، بعد أن جددت عقده، يوم الأحد، بحضور محمد القاسم رئيس النادي، وهشام العريني وكيل أعمال اللاعب.
وكان التعاون قد تعاقد مع سفياني في يونيو 2018، قادماً من نادي الاتحاد لمدة موسم، قبل أن يتم تجديده اليوم.
وكتب حساب نادي التعاون الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “جددت إدارة النادي عقد اللاعب ربيع سفياني لمدة موسم واحد”.
وشارك ربيع سفياني مع الفريقي القصيمي منذ انضمامه إليه في 21 مباراة في الدوري، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وساهم في صناعة أربعة أهداف.وفق “الرياضية”.
هذا ويحتل فريق التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ46 نقطة.
يذكر أن نادي التعاون يستعد لمواجهة نظيره الوحدة، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.