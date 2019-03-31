حسم عبدالرحمن الزيد،المحلل الرياضي، الجدل المثار حول مدى صحة قرارات حكم مباراة النصر و الهلال بعدم احتساب ركلة جزاء للاعب سالم اثر عرقلته في منطقة جزاء نادي النصر في المباراة التي جمعتهما، في قمة مباريات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019.
وقال “الزيد” خلال لقائه في برنامج “الوقت الأصلي”: ” لا توجد ركلة جزاء للاعب سالم الدوسري وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب”.
وأضاف: “أنه كان هناك مسافة بين سالم الدوسري وبيتروس، لاعب النصر، في منطقة الجزاء، ثم اندفع اللاعبان تجاه الكرة، فكان طبيعيًا أن يتم الاصطدام الجسدي، ما ينفي وجود أية عرقلة أو إسقاط للاعب الهلال، وينفي أحقية احتساب ركلة جزاء”.وفق “المرصد”.
وفاز فريق النصر على ضيفه الهلال بثلاثة أهداف لهدفين، بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة لينتزع الصدارة بفارق نقطة عن الهلال الذي تراجع للوصافة.
عبدالرحمن الزيد لـ #الوقت_الأصلي :
لا توجد ركلة جزاء للاعب سالم الدوسري وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب ..#النصر_الهلال #SBC#ديربي_الرياض#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #الهلال #النصرpic.twitter.com/kzDrON3Ssk
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) March 30, 2019