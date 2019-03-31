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اخبار رياضية > الزامل يوجه نصيحة للاعب النصر” عبدالرحمن العبيد”!
31/03/2019   10:36 م

الزامل يوجه نصيحة للاعب النصر” عبدالرحمن العبيد”!

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وجه الكاتب والإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل نصيحة إلى لاعب النصر عبدالرحمن العبيد بعد أداءه المتميز مع الفريق.

وكتب الزامل عقب حسابه الرسمي على تويتر” نصيحتي للاعب القادم للنجومية عبدالرحمن العبيد لمواصلة النجاح له ثمن ألا وهو الإنضباط داخل الملعب و”خارجه” والأخيرة حط تحته الف خط، العبيد أرى فيه عيد الصغير قائد وظهير النصر السابق .

 

وفق “المرصد”.

الزامل يوجه نصيحة للاعب النصر” عبدالرحمن العبيد”!

اخبار رياضية
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