الزامل يوجه نصيحة للاعب النصر” عبدالرحمن العبيد”!

وجه الكاتب والإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل نصيحة إلى لاعب النصر عبدالرحمن العبيد بعد أداءه المتميز مع الفريق.
وكتب الزامل عقب حسابه الرسمي على تويتر” نصيحتي للاعب القادم للنجومية عبدالرحمن العبيد لمواصلة النجاح له ثمن ألا وهو الإنضباط داخل الملعب و”خارجه” والأخيرة حط تحته الف خط، العبيد أرى فيه عيد الصغير قائد وظهير النصر السابق .
نصيحتي للاعب القادم للنجومية #عبدالرحمن_العبيد لمواصلة النجاح له ثمن ألا وهو الإنضباط داخل الملعب و”خارجه” والأخيرة حط تحته الف خط، العبيد أرى فيه #عيد_الصغير قائد وظهير النصر السابق .@da7oom_13 pic.twitter.com/2zgpZdLZg8
— عبدالكريم الزامل (@Abdulkarim_zaml) March 31, 2019
وفق “المرصد”.