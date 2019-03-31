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اخبار رياضية > خالد العقيلي: رئيس الهلال فاهم الأخلاق الرياضية غلط!
31/03/2019   10:35 م

خالد العقيلي: رئيس الهلال فاهم الأخلاق الرياضية غلط!

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انتقد لاعب النصر السابق والمحلل الرياضي خالد العقيلي ، رئيس الهلال محمد بن فيصل حول تحيته للاعبي النصر قبل بداية مباراة الديربي ، التي أقيمت ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وانتهت بفوز النصر 3-2.

ونشر العقيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لـ محمد بن فيصل وهو يحيى لاعبي النصر قبل بداية المباراة وكتب أعلى الفيديو ” الأخ رئيس الهلال ، فاهم الأخلاق والروح الرياضيه غلط .

وأضاف” يالاخو بعد المباراة بارك لهم وهنئهم مو قبلها يالحبيب”.

 

وفق “المرصد”.

خالد العقيلي: رئيس الهلال فاهم الأخلاق الرياضية غلط!

اخبار رياضية
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