خالد العقيلي: رئيس الهلال فاهم الأخلاق الرياضية غلط!

انتقد لاعب النصر السابق والمحلل الرياضي خالد العقيلي ، رئيس الهلال محمد بن فيصل حول تحيته للاعبي النصر قبل بداية مباراة الديربي ، التي أقيمت ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وانتهت بفوز النصر 3-2.
ونشر العقيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لـ محمد بن فيصل وهو يحيى لاعبي النصر قبل بداية المباراة وكتب أعلى الفيديو ” الأخ رئيس الهلال ، فاهم الأخلاق والروح الرياضيه غلط .
وأضاف” يالاخو بعد المباراة بارك لهم وهنئهم مو قبلها يالحبيب”.
الأخ رئيس الهلال ..
فاهم الأخلاق والروح الرياضيه غلط 😂
يالاخو بعد المباراه بارك لهم وهنهم مو قبلها يالحبيب 🤣🤣 pic.twitter.com/P0y9AYJOpJ
— خالد_العقيلي# (@aboazaz05) March 31, 2019
وفق “المرصد”.