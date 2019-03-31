كاتب رياضي يطالب لجنة الإنضباط بمعاقبة لاعبي الهلال..تعرف على السبب !

طالب الكاتب الرياضي عبدالعزيز السويد لجنة الإنضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم بمعاقبة لاعبي الهلال الذين قاموا بالاحتفال امام جماهير النصر خلال مباراتهم الأخيرة.
ونشر السويد لقطة احتفال لاعبي الهلال بعد الهدف الثاني لسالم الدوسري وكتب معلقاً عبر حسابه الرسمي على تويتر : دون الاساءة لأحد .. دون التفرقة بين الجماهير ..هنا نشاهد نفس الحدث(الفرحة امام الجمهور المنافس) .. مع اختلاف ردة الفعل .
وأضاف:الكل حبايب واخوان( ok) ..ولكن القوانين وتطبيقها (موس على كل الروس) حتى لو تجاهلها او تغافل عنها مراقب المباراة يا لجنة الإنضباط والأخلاق.. إنّا لمنتظرون.وفق “المرصد”.
وكان النصر قد حقق فوزا مثيرا على الهلال بنتيجة 3-2 تصدر بها جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال.
دون الاساءة لأحد ..
دون التفرقة بين الجماهير ..
هنا نشاهد نفس الحدث(الفرحة امام الجمهور المنافس) .. مع اختلاف ردة الفعل .
الكل حبايب واخوان( ok) ..ولكن القوانين وتطبيقها (موس على كل الروس) حتى لو تجاهلها او تغافل عنها مراقب المباراة يا #لجنة_الإنضباط_والاخلاق
إنّا لمنتظرون 🤔 pic.twitter.com/nEIjtOj2Gy
— عبدالعزيز السويد (@a_alswaiyd) March 31, 2019