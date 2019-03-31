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أخبار الخرج > شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمُلاقاة #أبها الأربعاء
31/03/2019   5:48 م

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمُلاقاة #أبها الأربعاء

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واصل الفريق الأول بنادي تحضيراته الميدانية وذلك استعدادًا لمُلاقاة يوم الأربعاء القادم على ملعب استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها ، ضمن الجولة ( 31 ) من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمُلاقاة #أبها الأربعاء

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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