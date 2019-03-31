النيابة العامة تنجح في كشف تفاصيل السطو على ناقلي الأموال باستخدام “الأقمار الصناعية”‎

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل وملابسات جريمة الاعتداء على إحدى فرق نقل الأموال وتغذية الصرافات، وذلك بعد استخدامها وسائل التقنية الحديثة والربط عبر الأقمار الصناعية في التحقيقات التي قادت إلى القبض على الجناة.
وأوضحت أن الجناة أعدوا خطة تمثلت في أنه عند وصول ناقلي الأموال وبمجرد البدء في عملية التغذية لجهاز الصراف الآلي أشهر المتهم منتحل شخصية عامل النظافة الكامن في الموقع سلاحه الناري على موظفي تغذية الأموال وأطلق طلقة نارية في الهواء بقصد التخويف، وقام شريكهم الذي يعمل بنقل الأموال بتخويف زملائه من مخاطر المقاومة أو محاولة رد الاعتداء.
وتوجه الأول نحو حامل النقود وهدده بالسلاح الذي معه وأخذ كامل المبلغ الذي بحوزته منه، ثم حضر أحد الجناة يقود دراجة نارية، وأركب الأول الذي بحوزته المال المسروق معه ولاذا بالفرار من موقع الجريمة وتوجها إلى خارج الموقع، حيث كان في انتظارهما أحد الأشخاص بمركبة خاصة، وهو الثالث، بقصد التضليل.
وأضافت أنه وبوصولهما للثالث نزل الأول الذي بحوزته المبلغ المسروق واستقل المركبة مع الثالث وهربوا جميعهم من الموقع، وبعد ذلك قام أحد الجناة بالهروب إلى إحدى الدول المجاورة و تم استرداده عن طريق النيابة العامة، كما تم العثور على جزء من المبلغ المستولى عليه.وفق “أخبار 24”.
وأسفر التحقيق الذي استخدمت فيه النيابة العامة أساليب حديثة ومتطورة عن القبض على الجناة، وتوجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي مسلح، والسطو على ناقلي الأموال وتغذية أجهزة الصراف الآلي أثناء القيام بأعمالهم والاستيلاء على مبلغ وقدره 850 ألف ريال تحت تهديد السلاح.
كما فتحت النيابة العامة التحقيق في ملف القدرات الأمنية التي تتمتع بها شركة نقل الأموال ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات المطلوبة التي يمكن أن تجنبها والعاملين فيها مخاطر السطو والاستيلاء.
وكشفت أن استطلاعات التحقيق المتطورة المعتمدة لدى النيابة العامة قادت لنتائج عالية الدقة وبكل سهولة، مشيرةً إلى أن النيابة العامة تعتمد باستمرار تطوير مهاراتها التحقيقية وفق أحدث المعطيات وأنها تعد بذلك في عداد طلائع الدول الأكثر مهارة في الاستطلاع التحقيقي.