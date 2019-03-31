التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد على هامش أعمال القمة العربية، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعددا من الموضوعات المشتركة.
كما التقى خادم الحرمين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حيث استُعرضت مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يُذكر أن خادم الحرمين قد أكد في كلمته بالقمة على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان.
وفق “أخبار 24”.