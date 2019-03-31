أظهر شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة منوم منذ 5 سنوات بالمستشفى التخصصي بالرياض، براعة فائقة في أحد أصعب فنون الرسم، وهو المعروف بـ “الرسم الواقعي”.
وشاركت لوحات الشاب أحمد بن عبدالعزيز الحفظي، مؤخراً في جناح معرض الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمعرض الرياض الدولي للكتاب، ولفتت لوحاته أنظار الجمهور بروعتها، وإظهارها التفاصيل الصغيرة بدقة عالية.
ويستعد “الحفظي” حالياً لإصدار 3 قصص مصورة ستُعرض في معرض الكتاب القادم، وذلك بدعم من معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقّف”.
ويهتم “الحفظي” بالرسم بأسلوب “المدرسة الواقعية”، والرسوم الكرتونية “الإنميشن”، وشارك في عدد من المسابقات الدولية والمحلية في مجال الفنون التشكيلية والتصميم، و”الإنيميش”، وقصص “المانجا”.
وفق “أخبار 24”.