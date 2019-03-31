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أخبار محلية > مصادر: تدريب سعوديين لحفظ أمن وسلامة الطائرات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة
31/03/2019   5:41 م

مصادر: تدريب سعوديين لحفظ أمن وسلامة الطائرات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة

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ذكرت مصادر أن الحكومة الأمريكية تقوم حالياً بتدريب مواطنين سعوديين على حفظ الأمن والسلامة على متن الطائرات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن المملكة تتكفل بمعظم تكاليف البرنامج التدريبي لكوادرها، مبينة أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها بنقل الخبرات والمهارات التكنولوجية لهذه الكوادر وتقديم الاستشارات اللازمة.

وأبانت أن البرنامج جرى بحثه وإقراره في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولم تكتمل التفاصيل الخاصة بتطبيقه في حينها، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة الرسمية عليه في مارس 2017.وفق “أخبار 24”.

مصادر: تدريب سعوديين لحفظ أمن وسلامة الطائرات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة

أخبار محلية
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