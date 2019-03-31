الأميرة نوره بنت محمد آل سعود ترعى حفل تخريج 3378 طالبة من طالبات الجامعة .. غداً الأثنين

ترعى حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود ، اليوم الاثنين حفل تخريج الدفعة الثانية للماجستير، والعاشرة للبكالوريوس من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، للعام الجامعي 1439هـ /1440هـ
وأعرب مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد عن شكره وتقديره لسموّ الأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها الكريمة لحفل تخريج طالبات الجامعة، ومشاركة سموِّها بناتها الخريجات فرحة تخرجهن، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى اهتمام قادة وولاة الأمر بمشاركة أبناء الوطن فرحتهم، والوقوف خلف كل منجز علمي من شأنه رفعة البلاد وتطورها.
وأوضح الحامد أن جامعة الأمير سطام جامعة مرنة تعمل على التكيف مع متطلبات التنمية والتوجهات الاستراتيجية ومن هذا المنطلق أطلقت الجامعة مع بداية هذا العام الإصدار الثاني للخطة الاستراتيجية برؤيتها الجديدة ” جامعة متميزة في التعليم، منافسة في البحث العلمي الداعم لاقتصاد المعرفة، وفاعلة في الشراكة والمسؤولية المجتمعية ” متخذين شعاراً لنا ” جامعة يفخر بها الوطن ” كما حددت الخطة عشرة أهداف استراتيجية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 لنساهم في تحقيق وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر .
وأوضح أن الجامعة حققت العديد من المنجزات هذا العام منها تحقيق المركز الثالث في فئة التمكين في التعليم، بمبادرة تمكين المرأة السعودية من خلال أدوات ومصادر التعليم الإلكتروني في منتدى التعليم 2019 في دبي،. وعلى مستوى البرامج اطلقت الجامعة مجموعة من البرامج النوعية في مرحلة الماجستير في التخصصات الهندسية والحاسوبية والصيدلة والتمريض والتربية الخاصة بالاضافة إلى البرامج المستمرة ليصل عدد البرامج إلى 12 برنامجاً.
وهنأ مدير الجامعة بناته الخريجات داعيًا المولى لهنّ بأن يكن عونًا في بناء الوطن وتقدمه وخدمته في شتى المجالات.
من جانب آخر، أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد أن عدد خريجات هذا العام بلغ 3378 طالبة، منهن 16طالبة حاصلة على درجة الماجستير، والبقية على درجة البكالوريوس من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في 16 كلية.