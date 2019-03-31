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أخبار محلية > هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع لعام 2018
31/03/2019   5:42 م

هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع لعام 2018

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ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي انخفض خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بالربع الذي سبقه.

وأشارت الهيئة في نشرة سوق العمل للربع الرابع عام 2018م، أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% مقارنة بـ 12.8% في الربع السابق، حيث بلغ معدل بطالة الذكور 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة الإناث 32.5%.

وأضافت أن نتائج المسح أظهرت أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين للربع الرابع 2018م، بلغ 42%، حيث بلغ معدل مشاركة الإناث 20.2%، ومعدل مشاركة الذكور 63%، مشيرة إلى أن مجموع المشتغلين السعوديين قد بلغ 3.1 مليون مشتغل ومشتغلة.وفق “أخبار 24”.

هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع لعام 2018

أخبار محلية
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