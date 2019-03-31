هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع لعام 2018

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي انخفض خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأشارت الهيئة في نشرة سوق العمل للربع الرابع عام 2018م، أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% مقارنة بـ 12.8% في الربع السابق، حيث بلغ معدل بطالة الذكور 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة الإناث 32.5%.
وأضافت أن نتائج المسح أظهرت أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين للربع الرابع 2018م، بلغ 42%، حيث بلغ معدل مشاركة الإناث 20.2%، ومعدل مشاركة الذكور 63%، مشيرة إلى أن مجموع المشتغلين السعوديين قد بلغ 3.1 مليون مشتغل ومشتغلة.وفق “أخبار 24”.