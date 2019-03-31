عاشت العاصمة السعودية الرياض، أول من أمس، لحظات كروية لا تنسى، خطف فيها النصر نقاط القمة التاريخية من غريمه ومنافسه اللدود الهلال، ليعتلي صدارة دوري المحترفين السعودي «مؤقتاً»، بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه الذي تسيد الموقف طوال الجولات الماضية.
ولم يكن السيناريو الدراماتيكي العصيب عادياً بالنسبة للمتابعين من أنصار الأندية الأخرى، فما بالك بعشاق طرفي القمة الذين تعرض العشرات منهم إلى حالات صحية تطلبت تدخل المسعفين لإنقاذهم في مدرجات الملعب.
كان «السيناريو المثير» قد بدأ بتقدم النصر، ومن ثم تعادل معه الهلال في مناسبتين، ليزيد من حدة التوتر في المدرجات، قبل أن ينجح النصراويون في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وباشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي 92 حالة في ملعب المباراة، جميعهم تلقوا الإسعافات الأولية في الملعب، بينما نقلت حالة وحيدة للمستشفى.
ونجح النصر في تجيير العلامة الكاملة لصالحة، بعد ترقب طويل لهذه الموقعة، فضلاً عن التراشق الكلامي بين أنصار الناديين، وهو ما دفع أكثر من 57 ألف مشجع للاحتشاد منذ ظهيرة الجمعة أمام بوابات ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وخصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 8 فرق إسعافيه، وعيادتين طبيتين، بالإضافة إلى 88 متطوعاً ومتطوعة، موزعين على المدرجات، وأمام بوابات الدخول والخروج، في «ديربي» الرياض، بالإضافة إلى معرض توعوي وتثقيفي لجماهير الفريقين. وقد تلقى 92 مشجعاً الإسعافات الأولية في الملعب، بينما نقلت حالة وحيدة للمستشفى، وجاء هذا الاستعداد المكثف من الهلال الأحمر السعودي نظراً للإقبال الجماهيري الكثيف على المباراة، والأجواء المشحونة بين الجماهير، بعد نفاد التذاكر المطروحة لجماهير الفريقين، بما فيها تذاكر العائلات، خلال الساعات الخمس الأولى من طرحها عبر منافذ البيع، في اليوم الأول الذي خصص فيه بيع تذاكر جماهير الهلال، وكما هو الحال لجماهير النصر التي نفدت جميع تذاكرهم.
من جانبه، رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، منح لاعبيه إجازة عن تدريب أمس (السبت)، وبرر ذلك باستعدادهم للقاء غد (الاثنين)، الذي يستضيف فيه النصر نادي الجيل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن نجم الفريق نور الدين أمرابط اجتمع بلاعبي النصر بعد نهاية الديربي، وأكد عليهم أن الدوري لم يحسم بعد، وطالبهم بعدم المبالغة بالفرح، مؤكداً تبقي 5 مباريات عليهم الفوز بها، في حال أرادو أن يتوجوا أبطالاً للدوري.
وكان نجم المباراة، وصاحب هدفي الفوز للنصر، البرازيلي برونو أوفيني، قد أكد أنهم سيعاملون المباريات المتبقية معاملة النهائيات، حيث قال: سنواصل القتال من أجل تحقيق لقب الدوري، وهذا يوم لا يتكرر، ولن أنساه طوال حياتي، فليس من السهل أن تسجل كمدافع هدفين في مباراة واحدة، وفي لقاء كبير مثل هذا.
وكان نجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، وأفضل لاعب في العالم، لوكا مودريتش، قد أُعجب بصورة وضعها أوفيني على حسابه عبر «إنستغرام»، لاحتفاليته بتسجيله الهدف الثالث في الهلال.
وكان الثنائي قد لعبا سوياً في نادي توتنهام الإنجليزي.
كما تلقى البرازيلي إشادات واسعة، بعد ظهوره مؤخراً بمستوى قوي أعاد لأذهان النصراويين مستويات اللاعب في أول موسم لعبه مع الفريق.
ومن جانبه، قدم هداف الفريق المغربي عبد الرازق حمد الله شكره لجماهير النصر على الحضور الغفير، وقال: ليس لأني ألعب في الدوري السعودي، ولكن كلمة حق أن لقاء أول من أمس كان مشرفاً من الطرفين، كلاعبين وجماهير للكرة السعودية.
ورفض المغربي أن يكون فريقه قد حسم الدوري، وقال: الفرق نقطة واحدة فقط، وتبقى 5 مباريات، فيها 15 نقطة، لذلك مجرد التفكير بهذا الأمر خطأ، والدوري ما زال في الملعب، وأمامنا مباريات قوية يجب أن نفوز فيها، إذا أردنا تحقيق بطولة الدوري. وفق “الشرق الأوسط”.
من جهة أخرى، ضاعف رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، مكافأة اللاعبين التي وعد بها، وذلك نظير الروح العالية والرغبة الكبيرة التي ظهروا بها حتى صافرة النهاية.
وفي الجانب الآخر، خيّم الحزن على أجواء نادي الهلال، وتلقى الجهاز الفني، برئاسة الكرواتي زوران ماميتش، سيلاً من الانتقادات القوية من الهلاليين الذين حملوه خسارة الصدارة في أصعب لحظة. واجتمعت إدارة الهلال مع المدرب زوران يوم أمس، في مكتب رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل، وبحضور نائبه فهد الراشد، وكشفت المصادر المقربة أن مناقشة المدرب تركزت على سوء اختياره للتشكيل في المباريات الثلاث الأخيرة على التوالي، أمام الوحدة وأحد والنصر، التي لم يحقق الفريق منها سوى نقطتين، وخسر 7 نقاط، بالإضافة إلى تبديلاته التي أجراها في لقاء النصر.
وأشارت المصادر إلى أن زوران وعد بظهور الفريق في المباريات المقبلة بمستويات أفضل.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته تأهباً لمواجهة الاتفاق في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي شأن آخر، لقي الهدف التاريخي الذي سجله نجم الهلال سالم الدوسري اهتماماً منقطع النظير، محلياً وخارجياً، إذ لقي الهدف إعجاباً خاصاً من نجم ريال مدريد الفرنسي بنزيما الذي وصف، عبر حسابه في «إنستغرام»، الهدف بأنه الأجمل في السنوات الأخيرة على صعيد الدوري السعودي.