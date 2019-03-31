فيتوريا يحذر النصراويين من الإفراط في التفاؤل

حذر المدرب البرتغالي لفريق النصر، روي فيتوريا، لاعبي فريقه من الإفراط في التفاؤل، بعد أن نجح الفريق في كسب مواجهة الديربي أمام الهلال، مؤكدا أن فارق النقطة الواحدة لا يعني التصدر الكامل للدوري، وبين فيتوريا بعد اجتماعه أمس مع اللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية أن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة يجب على الجميع أن يستعد لها بشكل جدي.
وكان الفريق النصراوي قد عاود تدريباته أمس دون توقف بعد مواجهة الهلال، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجيل غدا الاثنين في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، واستعان فيتوريا بعمر هوساوي وفهد الجميعة وعوض خميس وحمد المنصور وعبدالعزيز الجبرين للدفع بهم في القائمة الأساسية، حيث ينوي المدرب البرتغالي إراحة نور الدين امرابط والبرازيلي برونو أوفيني وعبدالله الخيبري وسلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد، من أجل تجهيزهم لمواجهة الرائد في الجولة الـ ٢٦ من الدوري السعودي للمحترفين، في حين سيواصل وليد عبدالله وقوفه في المرمى النصراوي.وفق “اليوم”.
وقدم رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مكافأة مالية قدرها ٢٠٠ألف ريال لكل لاعب، إضافة إلى تقديم عضو شرف النادي عبدالرحمن الحمود ٢٠ألف ريال لكل لاعب، وقدم الشرفي عبدالعزيز بغلف ٥٠٠ألف ريال لإدارة النادي.