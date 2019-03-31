الأهلي يواجه فوساتي بـ 3 سلبيات

وجّهت إدارة النادي الأهلي 3 انتقادات فنية إلى الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، خلال اجتماع مطول معه أمس، على وقع الخسارة 5.4 أمام الرائد الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت لـ “الرياضية” مصادر خاصة إلى مساءلة زكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم في الأهلي، فوساتي، حول أسباب الخسارة، كاشفة أن أبرز ما تناوله النقاش هو التغييرات السلبية خلال المباراة، وتغيير طريقة اللعب، والأخطاء الفنية داخل الملعب.
وطالب الصالح فوساتي بتلافي تلك الأمور خصوصًا أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة محليًا وعربيًا وآسيويًا.
من جهته، رفض عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي التعليق على أسباب الخسارة أمام الرائد، قائلًا لـ “الرياضية”: “لا عذر لأي شخص أخطأ، وعقدنا هذا الاجتماع لبحث الأسباب ومناقشتها، والعمل على تجاوزها، لكن الوقت لا يسمح بالحديث عنها”.
وأضاف: “أمامنا فترة حاسمة ومباريات مهمة جدًا ونأمل بحول الله في العمل على تعديل الأخطاء”.
وتطرق إلى غضب الجماهير الأهلاوية بالقول: “لجمهورنا الحق في العتب، وأعرف مدى عشقه للفريق وحرصه عليه، وبحول الله سيكون داعمًا له في الفترة الصعبة المقبلة”.