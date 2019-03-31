برونو أوفيني: لن أنسى يوم الهلال ما حييت.. ولدينا “5 نهائيات” لتحقيق اللقب

أعرب قائد فريق النصر، النجم البرازيلي برونو أوفيني، عن سعادته بانتزاع الفريق صدارة الدوري بعد الفوز على الهلال بثلاثية في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أوفيني إنه يوم لن ينساه في حياته، خاصة أن هدفيه في الهلال كان لهما وقع خاص في نفسه، مضيفا: “كانت مباراة صعبة وقوية أمام منافسنا الهلال، ودخلنا إليها بهدف النقاط الثلاث والصدارة، فهي تمثل الفرصة الأفضل لنا لتحقيق اللقب”.
وأكد برونو أن الدوري لم يحسم بعد، لكن الفريق تجاوز مباراة مهمة، مشيرا إلى أنه يتبقى لهم خمس مباريات كلها نهائية لكي يتمكنوا من تحقيق اللقب.وفق “أخبار 24”.
وشدد برونو على رغبته في تحقيق اللقب مع النصر، خاصة بعد أن لعب في صفوف الفريق لمدة 3 مواسم، مؤكدا أن السر في تسجيله هدفي الحسم يعود إلى التكاتف من الجميع ورغبته وزملاؤه في الفوز.