شرفيو الهلال يتواصلون مع الرئيس لمعرفة أسباب تراجع الفريق

علمت «دنيا الرياضة» أن خسارة فريق الهلال أول من أمس الجمعة أمام منافسه على الصدارة فريق النصر الذي بدوره تصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أحدثت ردود أفعال لدى أعضاء شرف نادي الهلال الذي أبدى العديد منهم امتعاضاً على الطريقة التي أدى فيها الفريق المباراة بطريقة المدرب زوران أو التعامل الإداري منذ لقاء الوحدة ومروراً بلقاء أحد إلى خسارة الصدارة أمام النصر، إذ لم تكن التهيئة الإدارية المناسبة التي جعلت الفريق يفقد النقاط ليعقبها بالخسارة التي صعبت عليه المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالي، وتشير المصادر إلى أن بعض الشرفيين تواصلوا مع رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل لمعرفة الأسباب والجلوس معه لتعديل وضع الفريق الذي سيشهد شهر أبريل المقبل حسماً للعديد من البطولات المحلية والبطولة العربية.
تأجيل القرارات الجوهرية في النادي إلى منتصف رمضان
هجوم جماهيري على الإدارة والمدرب مطالبين الاستقالة والإقالة
من جانبه عقد المدرب زوران ماميتش اجتماعاً بعد المباراة مع لاعبيه بحضور جهازيه الفني والإداري لحل أزمة الفريق في التراجع الغريب بالمستوى الفني والذي أفقد الفريق الصدارة، فيما أفصح لهم المدرب أن تغييرات ستحدث في تشكيلة الفريق للمواجهات المقبلة كونه ينافس على ثلاث جبهات دوري وكأس وبطولة عربية، لذا سيتم إبعاد عناصر والزج بعناصر أخرى خصوصاً الأمر يتطلب منافسة وتحقيق الألقاب وإلا سيكون موسم الهلال سيئاً، باستثناء تحقيق كأس السوبر السعودي.
على صعيد آخر تشير المصادر إلى أن احتمالية استمرار رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل في منصبه الذي كلف فيه لموسم واحد تبدو ضعيفة وربما يغادر في منتصف رمضان المقبل، فيما مصير المدرب زوران سيتحدد مع نهاية الموسم، إذ إن هناك انقساماً حول التجديد معه لموسم آخر، فهناك من يرى أنه ليس بالمدرب الذي سيحقق الطموح وبالتالي البحث عن بديل للموسم المقبل بعد أن اتضحت ملامح المدرب الفنية بعدم القدرة على توظيف العناصر الأجنبية بالصورة المطلوبة في بعض المباريات وآخرها لقاء النصر، ومنهم من يرى الإبقاء عليه في حال تأهل الفريق إلى دور الـ 16 آسيوياً لكي يعد الفريق في فترة الصيف ويجهزه لمنافسات الموسم المقبل خصوصاً أن الفترة التي قضاها حتى الآن قصيرة، الجدير ذكره أن حملة جماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي شنت على الإدارة الهلالية والمدرب زوران بعد خسارة مباراة النصر مطالبين استقالة الإدارة وإبعاد زوران عن تدريب الفريق.