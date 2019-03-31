الاتفاق يواصل تدريباته استعدادا للهلال.. وأرياس يحصد جائزة أفضل لاعب

حصد مدافع الاتفاق رامون أرياس جائزة موبيل 1 لأفضل لاعب في مباراة الاتفاق والقادسية ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عطفاً على اختيار الجهاز الفني وتصويت الجمهور، حيث سلم الجائزة المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق.
ومن جهة أخرى أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة الهلال الاثنين المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وذلك ضمن الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وغلب على التدريبات الاتفاقية الجانب اللياقي والبدني، فيما تدرب اللاعبين على تنفيذ ركلات الترجيح في آخر الحصة التدريبية التي قادها المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس.وفق “أخبار 24”.
وأظهر اللاعبون معنويات عالية من خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، في المقابل سوف تنقل تدريبات الاتفاق غدا (الأحد) على ملعب المباراة.
من جانب آخر، تواصل البرنامج التأهيلي للاعب التونسي فخر الدين بن يوسف الذي يتدرب انفراديا قبل دخوله للتدريبات الجماعية.