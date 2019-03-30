تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.
كما تسلّم خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة التونسية شيخة مدينة تونس سعاد عبدالرحيم، يرافقها مساعدو رئيس بلدية تونس، المفتاح الذهبي لمدينة تونس، وقد شكر خادم الحرمين شيخة مدينة تونس، معرباً عن سعادته لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة.
حضر الاستقبالين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.