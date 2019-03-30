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أخبار محلية > شاهد.. دبي تفتتح “الحديقة القرآنية”.. تحتوي 43 نبتة و7 معجزات نبوية
30/03/2019   4:28 م

شاهد.. دبي تفتتح “الحديقة القرآنية”.. تحتوي 43 نبتة و7 معجزات نبوية

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افتتحت بلدية دبي أمس الجمعة رسميا “الحديقة القرآنية” في منطقة الخوانيج، والتي تشمل بساتين بها النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ونشرت البلدية عبر صفحتها على “تويتر” مقطعا مصورا يستعرض الحديقة ومحتوياتها، والتي تتضمن 12 بستانا و43 نبتة و7 معجزات نبوية ذكرت في القرآن الكريم، إلى جانب البحيرات وأماكن الترفيه والمحال التجارية، وتقع على مساحة 60 هكتارًا أي ما يزيد على 600 ألف متر مربع، كما أنها سوف تشكل نقطة جذب للسياح المتوافدين من مختلف الدول حول العالم.

وتحتوي بساتين الحديقة النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع توضيح استعمالاتها وفوائدها الطبية والعلمية، ومنها التين والزيتون والثوم والعدس والبصل والعنب وغيرها، وهناك أيضًا أشجار وألواح للطاقة الشمسية مستوحاة من فن الخطوط العربية والإسلامية والتي تم تصميمها خصيصا لمشروع حديقة القرآن الكريم. وفق “أخبار 24”.

وتهدف الحديقة إلى توفير جسور للتواصل الفكري والثقافي برؤية الإنجازات الثقافية للديانة الإسلامية في المجالات العلمية والطبية.

 

شاهد.. دبي تفتتح “الحديقة القرآنية”.. تحتوي 43 نبتة و7 معجزات نبوية

أخبار محلية
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