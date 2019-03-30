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أخبار محلية > “تنفيذ جازان” تلزم طبيباً بسداد 100 ألف ريال كتعويض لمواطنة لاستئصاله رحمها
30/03/2019   4:26 م

“تنفيذ جازان” تلزم طبيباً بسداد 100 ألف ريال كتعويض لمواطنة لاستئصاله رحمها

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ألزمت محكمة التنفيذ بجازان طبيباً بأحد المستشفيات بدفع مبلغ 100 ألف ريال كتعويض لمواطنة بسبب تقصيره في عمله، واستئصاله رحمها، عقب إجرائه لعملية قيصرية لها.

وحددت المحكمة خمسة أيام لسداد المبلغ للمواطنة المتضررة، وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية بحقه، وفقاً لصحيفة “سبق”.

وكانت الهيئة الصحية الشرعية بجازان توصلت بعد دراسة شكوى تقدم بها زوج المواطنة ضد الطبيب، إلى وجود قصور في الإجراء المتخذ من قبل الطبيب، وأصدرت قرارها بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.

وقال زوج المواطنة إنه أدخل زوجته المستشفى للولادة، وقد قرر الطبيب إجراء عملية قيصرية لها، مضيفاً أنها تعرضت لنزيف حاد استمر لمدة 6 ساعات دون متابعة طبية، ومن ثم توقف قلبها، ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي لها مع صدمات كهربائية، وتنويمها بالعناية المركزة.

وأبان أن الطبيب قرر لاحقاً إدخالها للعمليات لاستئصال الرحم، لافتاً إلى أنه تطلب منه توقيع عدة أوراق لا يعلم محتواها، وعندما رفض التوقيع، أخبره الطبيب بأنه في حال عدم التوقيع لن يتدخلوا لإنقاذ زوجته، وهو ما اضطره إلى التوقيع.

“تنفيذ جازان” تلزم طبيباً بسداد 100 ألف ريال كتعويض لمواطنة لاستئصاله رحمها

أخبار محلية
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