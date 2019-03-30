أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة توضيحاً لكشف ملابسات إلقاء كميات من الزهور التي عرضت في مهرجان الزهور الذي أقيم مؤخراً بمكة في النفايات، مبينةً أنه لم تتم الاستفادة منها كونها ذبلت.
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمع كمية كبيرة من الزهور الفائضة عن المهرجان ورفعها في عربات للنفايات للتخلص منها، حيث أعرب متداولو المقطع عن غضبهم لهدر الزهور مطالبين الجهات المختصة بتوضيح الأمر.
وقالت الإمارة في بيان توضيحي إن ما نسبته 10% فقط من الزهور هي التي لم يستفد منها كونها ذبلت، مؤكدةً أنه تمت الاستفادة من المتبقي في الميادين العامة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد نظمت مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة بمشعر مزدلفة خلال الفترة (12- 16) رجب الجاري، واحتوى على مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 متراً وعرض 45 متراً.
وفق “أخبار 24”.