“استئناف جدة” ترفض تعويض مواطنة بـ19 ألف ريال قيمة ذهب فقدته في رحلة جوية وتؤيد حكماً يعوضها بـ1700 ريال

فضت محكمة الاستئناف بجدة طلب مواطنة بتعويضها بمبلغ 19 ألف ريال قيمة حلي ذهبية كانت داخل حقيبة فقدتها خلال رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران المحلية، وأيدت قرار المحكمة الإدارية بتعويضها بـ1700 ريال.
وقال مصدر إن المواطنة رفعت دعوى قضائية ضد شركة الطيران تطالب بالتعويض عن الحلي المفقودة، أفادت خلالها بأنه أثناء صعودها الطائرة طلب أحد المراقبين أخذ حقيبتها لشحنها ضمن العفش، وعندما أخبرته برغبتها في بقاء الحقيبة معها لوجود الذهب بداخلها، لم يقبل بذلك.
وأبان أنه عند وصول المواطنة إلى وجهتها لم تجد حقيبتها، فأبلغت الجهة المسؤولة بالمطار بالأمر، مبيناً -وفقاً لصحيفة “الوطن”- أنه تم إعداد محضر بالواقعة، ولاحقاً أخبروها بفقدان الحقيبية، وقدموا لها 1700 ريال كتعويض عن الحقيبة، غير إنها رفضت تسلمها، ورفعت الدعوى للمحكمة الإدارية، مطالبة بتعويضها بـ19 ألف ريال قيمة الذهب.
أضاف المصدر أن وكيل شركة الطيران أوضح للمحكمة أن نظام الطيران المدني ينص على تعويض الراكب في حالة فقدان الأمتعة أثناء النقل بـ 1700 ريال، وعليه حكمت المحكمة بتعويض المدعية بـ1700 ريال، وصرف النظر عن كافة الطلبات الأخرى، وبدورها أيدت محكمة الاستنئاف الحكم وأصبح واجب النفاذ.