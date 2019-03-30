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أخبار محلية > “المقيِّمين المعتمدين”: عدد مراكز تقييم الحوادث سيصل إلى 25 في 2020
30/03/2019   12:49 م

“المقيِّمين المعتمدين”: عدد مراكز تقييم الحوادث سيصل إلى 25 في 2020

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أكد نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين هاني الدهان، أن عدد مراكز تقييم حوادث السيارات سيصل إلى 25 مركزا في 13 مدينة في المملكة في 2020، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل في التقييم بالتعاون مع منظمات دولية.

وكشف الدهان عن وجود خمسة مراكز في الرياض، واثنين في جدة وواحد في الخبر وآخر في الدمام، لافتا إلى أن المركز الواحد يستوعب 400 سيارة يوميا.

وأشار وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن الهيئة لديها 1600 عضو في تقييم القطاع العقاري، و30 عضوا في تقييم المنشآت الاقتصادية التي يتوقع أن يصل أعضاؤها إلى 200 عضو.

وأفاد الدهان بأنه من المرجح اعتماد مقيمين في الذهب والمجوهرات نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المحاكم ستستعين بالمقيمين بدلا من المختصين.

“المقيِّمين المعتمدين”: عدد مراكز تقييم الحوادث سيصل إلى 25 في 2020

أخبار محلية
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