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اخبار رياضية > “تيفو” وأجواء احتفالية أوروبية من جماهير النصر والهلال في “الديربي”
30/03/2019   12:48 م

“تيفو” وأجواء احتفالية أوروبية من جماهير النصر والهلال في “الديربي”

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شهدت مباراة النصر والهلال اليوم الجمعة في “ديربي” الرياض، مظاهر احتفالية وتفاعلا كبيرا ومشاركة فاعلة من جمهور الفريقين، ما انعكس إيجابا على مجريات المباراة وحماسها.

وشكلت جماهير الهلال “تيفو” “blue wave” الموج الأزرق، فيما أشتعل مدرج النصر بالألوان الصفراء والزرقاء الزاهية، مشكلا شعار النادي، وذلك في ملعب “الدرة” ليصنع جمهور الفريقين معا لوحة فنية في غاية الجمال.

وتنافس جمهور الناديين كلٌ في مدرجه، على إبراز جمال ألوان شعار وأعلام والنادي، في روح رياضية عالية من الجميع، تماثل الأجواء التي نراها في الملاعب العالمية.وفق “أخبار 24”.

“تيفو” وأجواء احتفالية أوروبية من جماهير النصر والهلال في “الديربي”

اخبار رياضية
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