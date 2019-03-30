“الفيفا” يوافق على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي

أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وافق على مشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي الموسم المقبل.
وفي وقت سابق كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مشاركة أندية من خارج المملكة في الدوري السعودي -على طريقة بعض الدوريات العالمية- من بينها المحرق البحريني إضافةَ إلى نادٍ كويتي وآخر إماراتي.
وأوضح آل خليفة أنه تلقى كتاب الموافقة الرسمي من الفيفا على الطلب الذي تم رفعه أواخر 2018، وأنه يتبقى فقط موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد تحفظت على الطلب البحريني بهذا الشأن خلال أحد الاجتماعات، ما سمح بنقل الطلب إلى الاتحاد الدولي الذي لم يمانع دخول الفريق البحريني ضمن الدوري السعودي.
يذكر أن المحرق بطل الدوري البحريني الموسم الماضي، ويحتل هذا الموسم المركز الرابع بفارق ست نقاط عن الرفاع المتصدر قبل خمس مراحل على انتهاء الدوري.