ناقد رياضي يحمل رئيس الهلال مسؤولية الهزيمة أمام النصر

ألقى الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه بالمسؤولية على الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عقب خسارة الفريق أمس من غريمه النصر وفقده صدارة الدوري.
وخسر الهلال أمام النصر بهدفين لثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس (الجمعة)، ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر.
وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك للعالمي، فوز مستحق وبجدارة، كما توقعتها النصر للنصر”.
وأضاف: ”الهلال أدار ظهره للبطولة بعد إقالته لخيسوس، رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل يتحمل المسؤولية الكاملة لقرار خاطئ ما له أي معنى وغير مبرر”.وفق “أخبار 24”.