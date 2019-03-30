نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ناقد رياضي يحمل رئيس الهلال مسؤولية الهزيمة أمام النصر
30/03/2019   12:45 م

ناقد رياضي يحمل رئيس الهلال مسؤولية الهزيمة أمام النصر

+ = -
1184

ألقى الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه بالمسؤولية على الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عقب خسارة الفريق أمس من غريمه النصر وفقده صدارة الدوري.

وخسر الهلال أمام النصر بهدفين لثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة (25) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس (الجمعة)، ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر.

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك للعالمي، فوز مستحق وبجدارة، كما توقعتها النصر للنصر”.

وأضاف: ”الهلال أدار ظهره للبطولة بعد إقالته لخيسوس، رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل يتحمل المسؤولية الكاملة لقرار خاطئ ما له أي معنى وغير مبرر”.وفق “أخبار 24”.

ناقد رياضي يحمل رئيس الهلال مسؤولية الهزيمة أمام النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035432.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.