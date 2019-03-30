ينتظر الهلال أو الأهلي.. النجم طرفا في نهائي كأس زايد

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تعادله بدون أهداف في لقاء الإياب من دور نصف النهائي الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب المريخ في مدينة أم درمان السودانية، وذلك بأفضلية فوزه بمباراة الذهاب بهدف وحيد والذي سجله لاعبه مرتضى بن وناس في اللقاء الذي أقيم مؤخراً على ملعب الأولمبي في مدينة سوسه التونسية.
وسيتحدد الطرف الآخر المتأهل إلى نهائي البطولة العربية في مباراة الإياب لدور نصف النهائي التي ستجمع فريقي الأهلي والهلال السعوديان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة في الـ 15 من شهر أبريل القادم، بينما سيقام نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في الـ 18 من الشهر ذاته.وفق “الرياضية”.