مدرب النصر: فزنا على منافس قوى.. وهذه رسالتى للاعبين

أعرب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لفريق النصر، عن سعادته بالانتصار على الهلال، فى ديربي الرياض، الذى أقيم مساء اليوم الجمعة على إستاد الملك فهد الدولى بالرياض، فى الجولة الـ25 من مسابقة الدورى السعودى للمحترفين.
وحسم العالمى ديربي الرياض، بعدما قدم واحدة من أجمل مبارياته خلال الفترة الماضية، وسجل ثلاثية العالمى كلا من عبدالرزاق حمد الله وبرونو أوفيني “هدفين”، بينما سجل هدفى الهلال على البليهي وسالم الدوسرى.
وقال فيتوريا: “أُهنئ المملكة العربية السعودية على هذا الديربي الكبير , كانت مباراة مثيرة والأجمل اننا حققنا الفوز فيها”.
وأضاف: “لعبنا امام فريق منافس وقوي بشخصية عظيمة طوال الـ 90 دقيقة, وحافظنا على مستوانا الفني طوال المواجهة ولابد أن تزرع في لاعبي فريقك الضغط طوال المباراة حتى تفوز”.وفق “أخبار 24”.
وتابع مدرب النصر:”الآن اغلقت ملف الهلال وقلت للاعبين أن يوقفوا الافراح, بعد ذلك لدينا مباريات قادمة مهمة نريد أن ندخلها كنهائيات”.
وأكمل فيتوريا:” قلت للاعبين قبل هذه المباراة , اننا يجب ان ندخل اللقاء برغبة الفوز وبشخصية البطل في كل لحظات المباراة”.
وصعد النصر لقمة الدورى السعودى بعدما وصل إلى النقطة 58، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ57 فى المركز الثانى.