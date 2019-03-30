زوران: سنقاتل حتى النهاية.. واستبدلت غوميز لشعوره بآلام

مدرب الهلال زوران ماتيتش، أن آمال فريقه في التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم خسارته لمواجهة “ديربي الرياض” أمام النصر بهدفين مقابل ثلاثة، مؤ
ةقال المدرب زوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لا يزال أملنا في البطولة قائم، والأمور لا تزال في اليد وسنبذل كل ما بوسعنا الفترة المقبلة، هذا حال كرة القدم.. وتبقت أمامنا خمس مباريات في الموسم، وسنسعى لتحقيق الفوز فيها، وسنقاتل حتى النهاية من أجل التتويج بالبطولة.
وانتقد زوران قرار حكم المباراة التركي شاكير بطرد لاعب وسط فريقه محمد كنو، مؤكداً أن قرار الحكم لم يكن صائباً، وأرجع تغييره لمهاجم الفريق الفرنسي غوميز لشكوى اللاعب من الشعور بآلام أثناء سير المباراة.وفق “الرياض”.