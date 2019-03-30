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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
30/03/2019   8:54 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم والشرقية والرياض ومرتفعات نجران، جيزان، عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأورد تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول إلى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

أخبار محلية
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