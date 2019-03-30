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أخبار محلية > “طرق عسير” تمهل 3 مقاولين أسبوعاً قبل سحب مشاريعهم لهذا السبب
30/03/2019   8:53 ص

“طرق عسير” تمهل 3 مقاولين أسبوعاً قبل سحب مشاريعهم لهذا السبب

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أنذر المدير العام للطرق في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري، 3 مقاولين بسحب المشاريع الخاصة بهم خلال أسبوع، حال عدم التحرك لسرعة إنجاز العمل عبر دعم تلك المشاريع بالآليات والقوى العاملة اللازمة.

وسجل الشراري خلال جولة ميدانية على عدة مشروعات بالمنطقة وفقاً لـ”الوطن”، بعض الملاحظات الخاصة بوسائل السلامة، موجهاً بسرعة تلافيها بما يحقق السلامة المرورية لسالكي الطريق.

وتضمنت جولة الشراري مشاريع الصيانة والتنفيذ للطريق الرديف الشمالي في أبها، وطريق قرية العكاس التراثية، وأعمال الإنارة لعقبة شعار، ومشروع أسفل “عقبة شعار‏ ـ محايل”، إلى جانب بعض مشاريع الصيانة والتنفيذ التابعة لمحافظة محايل عسير.

“طرق عسير” تمهل 3 مقاولين أسبوعاً قبل سحب مشاريعهم لهذا السبب

أخبار محلية
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